民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》3日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，疑似「奪人小三」，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出，引發熱議。對此，前立委邱毅表示，王定宇的派系湧言會可謂「藏龍臥虎」，重要骨幹個個男兒本「色」。邱毅4日在臉書發文指出，王定宇和劉怡萱交往時，似乎未完成離婚的法定程序，「何況包養的老爺撞見姦情，還與女小三出現拉扯，又引發性侵的法律爭議。還因為熟女掛名老爺集團的執行長，這一來又牽涉到職場性平問題。」邱毅提及，數月前，王定宇服務處曾被噴漆，指他「專玩人妻」，儘管不知道跟這起複雜的桃色糾紛有沒有關係，但看起來王定宇還挺有魅力的，常有熟女願意跟他扯上關係」。邱毅狠酸，「前些日子我還聊到他發言變少了，逐漸被沈伯洋、王義川取代，是不是功力消退了？現在才豁然開悟，原來王定宇在忙桃色情事，可能太累了就無力管國家大事了。」外傳總統賴清德震怒要拔掉王定宇的中常委，順便壓壓湧言會的氣熖，邱毅表示，湧言會為三立前董事長林昆海所創，「內部可真是藏龍臥虎！帶頭大哥林崑海，重要成員王定宇、趙天麟，個個都是男兒本『色』，三天兩頭就給枯躁乏味的政壇注入活水，真是名副其實的海海人生啊！」