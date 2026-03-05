我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台澳大戰正如火如荼進行中。東京巨蛋不僅場內戰況激烈，場外的美食街也湧入大量身穿藍色戰袍的台灣球迷排隊覓食。然而，本報特派記者卻在人聲鼎沸的美食街中，捕捉到了一個極度反常的「奇景」，明明其他攤位都有人潮排隊，唯獨一間掛著「大阪餃子」招牌的店門口空蕩蕩，現場甚至拉起紅龍動線卻等不到半個客人。原因不是不好吃，而是台灣球迷太懂「禁忌」，這場比賽誰都不想在東京巨蛋「吃鍋貼」。走進東京巨蛋的內野美食區，無論是便當、烤雞肉串還是生啤酒攤位，幾乎都被熱情的台灣球迷包圍。但記者實地觀察發現，一家名為「よしこ（Yoshiko）大阪餃子專門店」的攤位前，卻呈現無人問津的冷清畫面。儘管店門口拉起了排隊動線的紅龍柱，但裡頭卻空無一人，與周圍其他攤位的熱鬧景象形成強烈對比。難道是這家日本傳統的餃子不合台灣人的胃口嗎？其實背後藏著一個只有台灣棒球迷才懂的「棒球禁忌」。在台灣網路社群時常聽見「吃鍋貼」這個用詞，究竟這是什麼意思？原來是因為在台灣，時常在比賽落敗後，聽見主播用「雖敗猶榮」來安慰、鼓勵運動員們。尤其在各種被逆轉、低比分差等極度可惜輸掉的比賽中，這種話更是非常常見。有趣的是，「雖敗猶榮」的「猶榮」二字，發音恰巧與台灣知名鍋貼連鎖店「四海遊龍」的「遊龍」相當接近。於是，網友們便將這種令人扼腕的惜敗情況，幽默地稱之為「吃四海遊龍」，後來更進一步簡稱、泛指為「吃鍋貼」。從此，「吃鍋貼」就成了球迷心中最不想聽到的名詞，因此今天不管是吃和牛便當、啃熱狗都可以，但就是絕對不能碰任何長得像鍋貼的食物。