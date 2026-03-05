我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」連續4天轉播，今日一早就吸引許多球迷到場，目前人潮更是不斷湧入。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊今（5）日首戰碰上澳洲隊，一開始陷入0:0僵局，然而接連遭澳洲轟出全壘打，目前中華隊比數0:3暫時落後，在信義香堤廣場的「WBC戶外直播派對」氣氛一度凝重，大家緊盯大螢幕，持續賣力應援挺台灣，希望待會兒能夠順利逆轉！信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」連續4天轉播，今日一早就吸引許多球迷到場，目前人潮更是不斷湧入。稍早澳洲隊再度敲出一支全壘打，中華隊0:3暫時落後，讓現場球迷一度哀嚎，現場氣氛凝重。不過，大家仍展現「台灣精神」，持續為選手們加油打氣。台上主持人立刻激起全場氣氛，高喊：「中華隊加油！台灣最強中華隊！加油加油加油。」大家不放棄持續賣力應援。值得一提的是，澳洲中繼左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）對台灣隊長陳傑憲投出觸身球，陳傑憲被砸到左手指提前傷退，現場也噓聲一片，主持人表示：「希望傑憲明天能繼續比賽！」面對比數落後、強棒陳傑憲受傷，難免影響台灣球迷的士氣，只見許多人神情非常緊張，眼睛緊盯著大螢幕，不時抱頭、狂揮國旗，希望能集氣讓中華隊在首戰奪下好成績。