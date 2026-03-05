我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日於東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊首戰0：3不敵上屆8強澳洲隊。此戰6局上半，場上卻出現令全台球迷揪心的一幕，「台灣隊長」陳傑憲遭到澳洲隊投手奧洛林（Jack O'Loughlin）以高達150公里的火球直擊手部，當下痛苦倒地無法續戰，緊急退場治療。針對陳傑憲的最新傷勢狀況，總教練曾豪駒在賽後記者會上做出了說明，曾豪駒表示，被球打到下來之後，隊醫持續追蹤，目前先讓他手消腫，之後再做進一步檢查。回顧這驚險的半局，中華隊在前5局遭到澳洲投手群壓制，暫時以 0：2 落後。6局上半，中華隊企圖突破僵局展開反攻，輪到第三棒陳傑憲上場打擊時，面對澳洲隊後援投手奧洛林（Jack O'Loughlin），不慎被一記失控、時速高達150公里的速球狠狠砸中手部。陳傑憲挨砸後第一時間面露極度痛苦的表情，防護員與教練團立刻衝上打擊區關切。經過短暫評估，陳傑憲痛到無法繼續留在場上，最終在防護員的陪同下退場接受治療，教練團也緊急換上快腿宋晟睿上場代跑。稍早陳傑憲挨砸的瞬間，東京巨蛋現場的台灣球迷更是群情激憤，爆出巨大的噓聲抗議。