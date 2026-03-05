我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選民調結果揭曉，激烈6搶3的前鎮小港區更是做了2天民調，最終由現任議員鄭光峰及新人吳昱鋒、黃敬雅勝出。在初選前捲入詐保爭議的里長林浤澤飲恨，現任議員黃彥毓也落馬，2人未能通過初選。前鎮小港區現有8席議員，共有現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱峰，綠營準備提名3席，呈現激烈6搶3。而根據綠營高雄市黨部最新指出，提名含單一性別保障名額在內，前鎮小港區通過初選者3人，分別為鄭光峰、吳昱鋒、黃敬雅。其中，前空服員黃敬雅備受關注，她也隨即在贏得初選後發文感謝選民表示：「從懷抱初心起步，這條路荊棘密佈，有冷眼、有逆風。但在每一個晨昏的奔走、每一次街角的相遇裡，是你們那一雙雙緊握的手，為我披上了無堅不摧的鎧甲；是你們眼底的溫柔與期盼，化作了我逆風高飛的羽翼。」黃敬雅提到，此刻是更大的承擔，她將帶著所有託付以及我為前鎮小港付出的初衷，繼續力拼年底的大選。也深深感謝所有一同參與初選的鎮港隊，因為有你們的投入，彼此互相砥礪、切磋，為前鎮小港注入了無比活力與能量，期盼接下來大家也繼續作伙打拼，作伙來延續高雄光榮。