民眾黨主席黃國昌3日因「偵訊示範帶」一案，受到北檢偵訊，民眾黨前主席柯文哲也於同日赴法務部，質疑北檢多位檢察官在偵辦過程中存在重大程序瑕疵，向檢察官評鑑委員會請求評鑑，民眾黨司法案件又躍上版面。針對京華城案將於26日宣判，資深媒體陳東豪4日在網路節目《新聞！給問嗎？》預測，Excel試算表的「1500」可能不會成立，但法官大概會宣判圖利罪。黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙，播放疑為女檢察官訊問京華城案的音檔，事後稱這是自製示範帶，隨後被告發涉犯偽造文書等罪，北檢列為他字案被告，北檢3日要求黃國昌應訊說明。黃國昌訊後請回，並批評，收到這張傳票的時候，他心裡面充滿了遺憾跟悲傷，而自己身為法律人，他誠懇地向大眾報告，自己完全無法理解，到底偽造了什麼文書。柯文哲及其律師團3日赴法務部，質疑北檢多位檢察官在偵辦京華城案過程中，存有重大程序瑕疵，因此向檢察官評鑑委員會請求評鑑，柯文哲強調，他申請評鑑，不是為了個人，而是要求台灣司法反省改進，要求司法回到正軌，要求司法可以重新被人民信任。面對柯文哲、黃國昌皆陷入司法泥淖，且京華城案26日即將判決，主持人尚毅夫表示，柯文哲動不動就喊要焦土政策，每天都是玩政治，讓人煩透了，他們向檢察官評鑑委員會送評鑑又如何，法官都有傳訊所有的人到法庭作證，檢察官就算不一樣，也都在法庭上說清楚了。陳東豪說，因為京華城案將於3/26宣布判決，Excel試算表的「1500」可能不會成立，但法官大概會宣判圖利罪。尚毅夫則認為，其實就是罪名與刑期的問題，自己根本不在乎，「他（柯文哲）無罪才奇怪，有罪只是什麼罪名而已！」