我是廣告 請繼續往下閱讀

一、《財政收支劃分法》

僅2026年度必須增加舉債2,646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目

在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度超過5,600億元，占總預算歲出總額比率達17.1%

二、《國軍老舊眷村改建條例》

是典型針對特定案件所進行的個案立法

三、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》

試圖為特定個案解套，這不只影響個案，更動搖司法與法治基礎

四、《衛星廣播電視法》

修法無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇

五、《立法院組織法》

能讓現行《刑法》制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁

立法院上月函送行政院《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，行政院認為嚴重悖離《憲法》原則，院長卓榮泰決定不予副署。卓榮泰是史上首位不副署法律案的行政院長，目前三度、共5案法律修正案不副署，持續創下憲政紀錄。《憲法》規定，「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。」因藍白掌握國會多數，行政院即使覆議也難以改變立院決定，卓榮泰自去年12月15日宣布，不副署《財劃法》。《NOWNEWS今日新聞》整理這五次修法的爭議。立院2024年底三讀通過的《財劃法》修正案，主要將營業稅100%分配給地方，並提高貨物稅與菸酒稅的分配比例，同時調整離島三縣公式，不過因公式分母未扣除離島、計算失誤，導致約345億元無法分配。立院補破網，去年11月14日再三讀通過《財劃法》修正案，明確規定中央對地方的「一般性補助款」不得低於「修正施行前一年度預算核列數」。此外，計畫型補助款依地方財力級次，不得低於過去10年平均值。行政院長在去年12月15日宣布不副署《財劃法》，有三大原因，首先，修法明顯違反《憲法》第59條及第70條規範，不，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力，違反「憲法權力分立原則」。此外，115年度中央政府總預算案已由行政院制定完備，送入立法院審查，卻在程序中要求行政院立刻適用再修正的《財劃法》，，違反《公共債務法》第5條第7項所定15%上限，等同要求行政院違法編列預算。立法院《財劃法》再修正版的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。國民黨立委羅智強提案修《眷改條例》，盼解決選區內的慈仁八村長期無法改建的問題，因《眷改條例》明定，老舊眷村是指1980年以前興建，因此慈仁八村不符規定，長年無法改建，國防部耗資5億在萬隆蓋好的新眷舍，也因眷戶無法搬遷，長期閒置，還被審計部糾正。羅智強修改「老舊眷村定義」，從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款。立法院1月16日三讀通過修法。行政院發言人李慧芝2月6日表示，《眷改條例》修法實際上只適用在某眷村，，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，也明顯違反《憲法》平等原則。立法院1月30日三讀通過《黨產條例》修正案，修改「附隨組織」定義，「曾隸屬於國家者，不在此限」，並增訂「回溯條款」，修正條文應溯自中華民國105年8月10日，修法後，救國團不再被視為國民黨的附隨組織，被凍結的56.1億元有機會「解凍」。不過李慧芝3月4日說，《黨產條例》修法推翻司法院大法官已經做成的合憲解釋、立法院1月30日三讀通過《衛廣法》修正案，新聞台換照申請以准予換照為原則；廢照或不予換照的行政訴訟終結前，原頻道可繼續營運；原頻道若為其他業者使用，主管機關應有補救措施等條文。此修法被稱為「中天條款」。特別的是，本案在表決大戰時，最後的「全案表決」時，民進黨立委全體棄權，最終票數60比0。李慧芝3月4日說，《衛星廣播電視法》，侵害系統經營者、其他頻道業者之營業自由及一般民眾之通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。立法院1月30日三讀通過《立法院組織法》修正案，將原先由立法院直接支付給公費助理的薪資，改列為立委個人的補助費用，並增加專業加給、資深加給、年終獎金、健檢及文康活動等費用，預計每年將增加國庫支出約5億多元。修法特別增訂「日出條款」，明定新法自第十二屆立法委員就職日起（即下一屆）才正式施行，避免幫目前涉入詐領助理費案件的立委或地方首長提供法律解套。此外，條文也同步建立追還機制，若立委有溢領補助費用之情形，立法院應書面通知限期返還，逾期未還者將移送行政執行。李慧芝3月4日說，《立法院組織法》修法可；且本次修法過程，違反公開透明與討論原則，不符《憲法》民主原則；此外，本案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反《憲法》法治國原則。