美國與以色列上月底轟炸伊朗首都德黑蘭等地，伊朗官方證實最高領袖哈米尼身亡，之後也對中東地區美軍發動空襲，2日更宣布封鎖荷姆茲海峽，雙方戰火持續至今；有分析指出，美國聯手以色列襲擊伊朗，拔除了北京在台海布下的外援。對此，資深媒體人陳東豪4日在網路節目《新聞！給問嗎？》指出，伊朗宣布要封鎖荷姆茲海峽，最緊張的不是美國、是中國，因為中國每天有四分之一的原油必須經過該航道。陳東豪提到，川普（Donald Trump）稱不排除派出地面部隊，這不能理解成要占領伊朗，美軍自阿富汗戰爭後，在打法以及對戰爭的想法就已改變；美國對伊朗基本上就是大規模斬首，而伊朗後續要怎麼辦？認為可參考委內瑞拉在總統馬杜洛（Maduro）被美國抓捕後的作法。陳東豪指出，伊朗宣布要封鎖荷姆茲海峽，最緊張的不是美國、是中國，因為中國每天有四分之一的原油必須經過該航道，因此伊朗此舉會讓自己陷入更孤立的狀況。資深媒體人尚毅夫指出，據華府智庫「哈德遜研究所」研究員里布瓦（Zineb Riboua）發表論述，認為伊朗是中國的結構性戰略資源，包括中國對伊朗支援軍費、網路及衛星等，因此伊朗變成是中國在中東的一個支柱，但問題是美國目前能否同時在不同的地方，發動兩場規模性戰爭？如果是20、30年前，美國絕對有能力。尚毅夫提到，川普宣布美國明年軍事預算要調升至1.5兆美元，但這會怎麼分配？美軍有中央司令部、印太司令部、南方司令部以及北方司令部；當伊朗不再是威脅時，其資源會不會動態移動？例如負責中南美洲的南方司令部近期都在抓恐怖組織的販毒船，並指委內瑞拉幽靈油輪被封鎖後，影響最嚴重的就是古巴跟中國，因此川普已把美國後花園的地緣政治重塑了一次，「那現在就是中東重塑」，此後美國就可全力把頭轉過來看向印太。