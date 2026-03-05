我是廣告 請繼續往下閱讀

台南一名吳姓男子8年來利用社群平台與Cosplay活動鎖定未成年少女，假藉「互惠攝影」之名，邀約對方到攝影棚或旅館進行性侵與非法拍攝，檢方查扣吳男硬碟後發現，其436個資料夾內有多達6817部性影像，而未成年受害者至少29名，最小年紀僅12歲。全案經雲林地院審理，一審依加重強制性交等共56罪，判處吳男應執行有期徒刑21年。2024年11月，雲林一名女國中生家長報案指出，女兒遭一名自稱是攝影師、來自台南的吳姓男子以提供「免費拍照」誘騙少女發生性行為，並惡意拍攝性影像。雲林地檢署接獲報案後指揮偵辦，隨即前往吳男住處進行搜索，查扣電腦主機、三台行動硬碟、單眼相機、記憶卡以及手機等證物。檢警數位鑑識結果顯示，吳姓攝影師的硬碟內藏有極其龐大的違法影像。在其分類整理的944個資料夾中，多達436個存放性交、猥褻影像，總數高達6817部。經人臉辨識比對，目前已確認受害者包含29名未成年少女，年齡層涵蓋12至17歲。檢方查出，吳男早在2016年起，透過網路社群、交友軟體及實體Cosplay活動，以「互惠」或「付費」拍攝為餌，誘約少女至景區、攝影棚、旅館或其台南住處。拍攝期間，他透過言語勸導、金錢誘惑等手段，誘使少女與其發生性交或猥褻行為，並將全程錄製收藏。全案偵查終結後，雲林地檢署依《刑法》加重強制性交、與未滿16歲女子性交或猥褻、竊錄他人隱私部位及《兒童及少年性剝削防制條例》等共54項罪名，對吳男提起公訴，並因其惡行重大具體求刑25年。雲林地方法院歷經半年審理，法官認為吳男長期利用攝影之便，以誘騙手段侵害眾多未成年少女，嚴重危害被害人身心並留下難以抹滅的陰影。法官最終認定吳男共犯下56罪，依一罪一罰原則累計刑期高達214年9個月，最後裁定合併執行有期徒刑21年。全案仍可上訴。