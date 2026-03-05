我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中以0:3輸給澳洲，賽後總教練曾豪駒接受訪問，他提到第一場打起來確實緊繃又急躁，希望今天結束趕快調整，而台灣隊長陳傑憲遭觸身球打到手指傷退，曾豪駒也說現在希望他的手先消腫，明天再確認最終狀態。針對今日中華隊的表現，曾豪駒接受訪問時透露，「選手都很想表現出來，最後結果不如預期，這是我總教練的責任。整體來說，若熙有把任務完成，詩翔中繼也有很表現，失敗要趕快忘記，明天即將到來。」對於陳傑憲第六局時被觸身球打到手指傷退，許多球迷都擔心他的傷勢，曾豪駒表情略顯凝重，「目前初步估計先讓她手消腫，明天再確認最終狀態。」至於有沒有可惜、執行上需要調整的地方？曾豪駒坦言，「這是第一場，雙方打起來會緊繃、緊張，相對他們在後續五局得到分數後，後續攻勢就比較好，我們在整個攻擊上，應該說第一場打起來緊繃又急躁，希望結束趕快調整。」