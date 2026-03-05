我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽應援中華隊！老闆、學校霸氣宣布「停班停課」看比賽：一起吶喊

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）預賽今（5）日火熱開打，中華隊在C組預賽中首戰對上澳洲，但最終以0：3輸給澳洲。即便如此，仍不掩台灣球迷的熱情，有公司老闆今日為力挺中華隊，霸氣宣布比賽期間停班，可在家中邊吃爆米花邊觀賞球賽，也有學校帶隊整整3個年級一同觀賞賽事，下午2時才返回學校，讓網友們紛紛羨慕直呼：「國小生真幸福」、「別人的公司總不會讓人失望」。一名網友昨日在Threads上發文，他表示今日經典賽中華隊開打，政府應該宣布自上午11時開始「全台停班停課」，直到賽事結束再恢復，讓全台人民專心為中華隊加油。貼文曝光後，立即吸引3.5萬人按讚、111.8萬次瀏覽量，不少網友直言，「說實在也應該很多人沒有辦法專心上課」、「打到冠軍賽，大家就會自動翹班翹課，你放心」、「如何不經意的讓主管看到這篇文章」。而留言中，網友「@keepsimpleee」竟分享自己公司群組的「中華隊觀賽通知」，直呼：「抱歉，我們公司已經宣布了。」只見截圖中，老闆在訊息中寫下：「明天（3月5日）早上11點經典典賽開打啦！公司特別開放夥伴們一起共襄盛舉，可以選擇在辦公室觀賞比賽直播，或是家中吃爆米花看球賽，一起為中華隊集氣應援，比賽期間工作可暫時放下，賽後即恢復正常工作。」同時提醒各部門留意必要業務安排，確保工作順暢運作，「一起吶喊！中華隊加油！」不少網友見狀羨慕狂喊，「缺人嗎？我明天報到」、「別人的公司總不會讓人失望」、「這麼好的公司一定要用新台幣教訓一下」、「必須提報為2026最佳企業主」。此外，也有人轉傳某間小學家長群組訊息，校方表示：「各位家長好，因明日WBC賽事觀賞活動提早於10點舉行，請三到六年級各班9點30分於穿堂集合，下午預計2點前返回學校。」也有大學老師決定提前下課，「老師說因為明早11點有中華隊棒球比賽，所以課程只上到10點50分，方便想看比賽的同學看球。」中華隊在經典賽C組預賽首戰以0：3不敵澳洲，賽後總教練曾豪駒受訪表示，球員們其實都很想把表現打出來，但最終結果不如預期，「這是我總教練的責任」。他指出整體投手表現仍有亮點，先發徐若熙完成任務，中繼投手詩翔也有不錯發揮，只是進攻端始終未能突破。曾豪駒坦言，首戰氣氛難免緊繃，球員在攻擊時顯得有些急躁，反觀澳洲在後段局數拿到分數後，攻勢就逐漸順了起來。比賽中另一個讓球迷關注的焦點，是台灣隊長陳傑憲在第六局遭觸身球擊中手指後提前退場。對於他的傷勢狀況，曾豪駒受訪時神情略顯凝重，表示目前先觀察手指消腫情形，接下來會持續評估，「先讓他的手消腫，明天再確認最終狀態」。他也強調，球隊必須盡快把失利拋在腦後，調整好心態準備接下來的比賽。