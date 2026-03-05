美國與以色列聯合空襲伊朗之後，伊朗對周遭海灣國家發動「無差別攻擊」作為報復，周遭國家被迫捲入戰爭，《CNN》引述知情人士說法指出，卡達F-15戰機在伊朗轟炸機距離攻擊美國空軍基地僅剩2分鐘航程前，緊急升空將其擊落，這是卡達戰機史上首次執行空中作戰任務。
根據《CNN》報導，伊朗2日派出兩架蘇愷-24（Su-24）戰術轟炸機，飛往通常駐有1萬名美軍的烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base），以及卡達的經濟命脈拉斯拉凡（Ras Laffan）天然氣處理設施，消息人士表示，伊朗轟炸機當時距離目標僅剩「兩分鐘」航程，已被視覺辨識並拍下照片，確認其「攜帶炸彈與精確導引武器」。
第二位消息人士補充，卡達方曾透過無線電發出警告，但未收到伊朗轟炸機的回應。為了躲避雷達偵測，伊朗轟炸機當時已將飛行高度降至80英尺。由於時間緊迫，這兩架伊朗轟炸機被歸類為敵對目標，卡達於是派出F-15戰鬥機升空交戰，並最終將其擊落，伊朗轟炸機墜毀於卡達領海。
這起事件意義重大，在哈米尼遇襲身亡後，伊朗首次派出由人員駕駛的轟炸機攻擊鄰國。通常情況下，伊朗的報復攻擊多為發射飛彈或無人機，這也是卡達空軍史上第一次參與空對空戰鬥。
美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）週三在五角大廈簡報中證實此事，雖然凱恩沒有具體承認伊朗轟炸機的目標是美軍基地，僅說卡達戰鬥機首度擊落了兩架正前往目標地點的伊朗轟炸機。
自美以襲擊伊朗以來，伊朗已向周遭海灣國家發射了400多枚彈道飛彈和1000多架無人機，雖然大部分都被攔截，但仍有一枚飛彈突破防禦擊中科威特舒艾巴港（Shuaiba）臨時作戰中心，造成6名美軍陣亡，伊朗的無差別攻擊也動搖了周遭海灣國家已長期習慣於安全環境的人民百姓。
