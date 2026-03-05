我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市長蔣萬安出席WBC直播派對，致贈澳洲駐台代表臭豆腐。（圖／記者呂炯昌攝，2026.03.05）

▲WBC台澳大戰，台北市長蔣萬安與澳洲駐臺辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）參加北市WBC直播派對。（圖／記者呂炯昌攝）

2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（5）日在C組預賽首戰對決有多位美國小聯盟選手的澳洲隊。台北市長蔣萬安中午也至信義區香堤廣場直播現場幫中華隊加油，澳洲駐台辦事處代表馮國斌(Robert Fergusson)也出席，蔣萬安贈送臭豆腐給馮國斌，馮國斌也回贈有「澳洲臭豆腐」之稱的Vegemite維吉麥抹醬。WBC台澳大戰，蔣萬安今日一早在臉書發文表示，他吃澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥為中華隊應援。蔣萬安說，「第一口被那股衝擊的鹹味嚇了一跳，沒想到抹在吐司上、夾著蘇打餅乾，慢慢就吃懂了？！」蔣萬安受訪時表示，今天賽事對台灣隊非常重要，所以特別來加油，而昨天跟今天他都有先吃過維吉麥抹醬，希望能幫中華隊應援。馮國斌也笑說，這味道很多人會覺得有點怪，有人說這是「澳洲的臭豆腐」。蔣萬安也準備在地美食臭豆腐送給馮國斌，並說味道很重，馮國斌說他有嚐過；馮國斌也準備維吉麥抹醬回贈，澳洲取得2分領先，馮國斌說「非常好，因爲澳洲打棒球沒有台灣的好」。