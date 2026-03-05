我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲（左）在經典賽對澳洲第6局中，被澳洲投手的觸身球打中左手手指，現場立刻噓聲一片。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊比數落後澳洲隊時，在信義香堤廣場的「WBC戶外直播派對」氣氛一度凝重。（圖／記者邱曾其攝）

▲經典賽C組預賽，中華隊於今日對上澳洲，「反指標大師」蔡阿嘎身穿中華隊外套，同樣到場支持力挺。（圖／摘自 IG@yga0721）

🟡2026世界棒球經典賽中華隊賽程

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日開打，中華隊首戰對上澳洲隊，最終以比數0：3不敵澳洲，比賽過程中台灣打線不斷被限制，中華隊隊長陳傑憲還在六局被觸身球擊中手指，因而退場治療，不少球迷趕緊關掉直播畫面，原因出在於「自認是反指標」，崩潰表示「一打開電視就看到觸身球和全壘打，我關掉電視了，都是我的錯」，引發眾多網友共鳴。2026世界棒球經典賽C組預賽於今日登場，中華隊對上澳洲由先發投手徐若熙完成前四局無失分，但在第五局澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）敲出兩分砲、第七局大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）炸出陽春砲，最終中華隊0比3輸給澳洲。在第六局時，中華隊隊長陳傑憲還遭對方投手的觸身球擊中手指，臉部表情瞬間面露痛苦，最終被換下場治療休息，讓無數球迷心痛不已。面對中華隊在比賽中失利，不少透過直播、轉播觀看賽事的球迷卻選擇關掉，原因並不是不支持，反而是懼怕自己擁有反指標能力，害怕因此讓中華隊輸球，紛紛崩潰道歉值得一提的是，不少網路名人也被認證是反指標，像是向來擁有「反指標」效果的百萬網紅蔡阿嘎，這次也直飛東京巨蛋支持中華隊，但有網友發現他頭戴必勝宮帽，還穿著中華隊外套，想起他強大的「反指標」效果，趕緊叫他脫掉衣服或換去澳洲區。不過也有人認為，比賽輸贏並不是一個人看不看電視能決定的，表示「真的與你們無關」、「繼續加油，比賽還沒結束」。今日中華隊吞敗，球迷也別太過難過，接連3天都還有比賽，邀請大家繼續為中華隊加油應援！3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）