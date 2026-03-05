我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電屏東區處作業人員整齊列隊宣誓，啟動春季電網巡檢與線路維護工作，提升配電系統穩定度。（圖／台電提供）

台電屏東區營業處配合節氣「驚蟄」啟動春季線路重點維護作業，強化電網巡檢與設備保養。今（5）日上午8時30分，由處長仇忠銘帶領近百名作業人員於配電線路班廣場舉行「春季加強穩定供電宣誓儀式」，展現守護屏東穩定供電的決心。屏東區處表示，春季氣候多變，雷擊、鳥獸活動及樹竹快速生長等因素，容易影響電力設備運作，因此每年驚蟄時節都會加強線路維護與巡檢作業，提前排除可能造成停電的風險。區處指出，去年高壓設備停電事故已降至145件，今年更訂下130件的控管目標，並持續推動七大措施，包括加強樹木修剪與鳥巢清除、配電變壓器檢修、汰換架空被覆線、運用紅外線熱影像監測設備溫度、加強配電管路防挖宣導、檢查開關箱孔洞防止異物入侵，以及進行高壓盤電驛與責任分界點接頭紅外線檢測，全面提升配電系統可靠度。仇忠銘表示，穩定供電是台電的重要使命，透過提前巡檢與設備維護，可有效降低故障與停電風險，確保民眾與產業安心用電。他也感謝第一線同仁的辛勞付出，持續守護屏東地區電力安全。