中華隊在今（5）日的經典賽（WBC）C組預賽中以0：3輸給澳洲，由於中華隊在2024年的世界棒球12強賽中拿下金牌，許多人好奇為什麼經典賽會輸給澳洲，還有人開始唱衰，「中華隊止步預賽，恭喜我們成為最早開始準備2030比賽的隊伍。」不過有資深球迷指出，WBC跟12強賽完全不是同一個檔次，「我們不能只在中華隊贏球時才喜歡他們！」中華隊今輸給澳洲，讓許多球迷失望，還有人開始唱衰，說中華隊可以回家了，成為第一個開始準備2030年比賽的隊伍，「中華隊沒戲唱了」、「根本是志在參加」、「看到打擊就知道一定輸」等等。但有資深球迷指出，12強賽和經典賽本來就是不同層級的比賽，經典賽的陣容動不動就是大聯盟或是未來大聯盟的選手，打者又兇又很，日本陣容更不用多說，光是大谷翔平、山本由伸的名字亮出來，不懂棒球的也知道非常厲害。事實上，12強賽是「世界棒壘球聯盟」所舉辦的，但美國職棒大聯盟有一份40人的名單，只要在名單中的球員，都不能參加12強，大聯盟的球員可以參加的最高層級比賽，就是由美國職棒大聯盟主導的世界棒球經典賽。然而，12強賽的確是中華隊過去沒能達到的高度，也有人提到，我們不能只在中華隊贏球時才喜歡他們，球員比誰都還想要勝利，「希望各位球員盡力就好」、「開心打球，享受比賽，不要受傷」、「不管有沒有贏，能站在那裡就很棒了」。