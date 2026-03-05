我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（5）日下午將主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。據了解，為強化台灣醫療體系的供應安全與國家韌性，此次會議預計將針對推動「國家藥物韌性整備計畫」進行報告，並說明相關政策方向。為強化台灣醫療體系的供應安全與國家韌性，總統府下午將召開第7次健康台灣推動委員會，預計將針對推動「國家藥物韌性整備計畫」進行報告。據指出，此計畫目標在於建立穩定且安全的藥品供應體系，降低對單一來源的依賴，確保關鍵藥品與醫療器材在突發事件或國際供應鏈中斷時仍能穩定供應。據指出，由於當前全球藥品供應鏈高度集中，約有8成原料藥來自中國與印度，一旦發生地緣政治衝突、交通運輸中斷或製造停產等情況，都可能對各國醫療體系造成衝擊，因此，美國、歐盟與日本近年已陸續推動關鍵藥品在地化政策，將醫藥供應視為國家安全的重要一環。據悉，今天登場的委員會，將針對台灣推動藥物韌性整備計畫，如何在全球供應鏈重組趨勢下，強化國產製藥產業，確保醫療體系穩定運作，整體政策也將透過跨部會合作推動。