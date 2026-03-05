在 AI 技術快速演進、全球人才流動加速年代，語言能力不只是履歷表上的加分項，而是職場競爭的基本門檻。2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書調查顯示，逾9成民眾認同外語能力對職涯發展至關重要，另有6成2證實身邊親友曾因外語能力獲得升遷。只是，當英文成為標配時代，如何避免陷入同質化競爭，就成為新的關鍵問題。
在高度競爭的專業領域中，高學歷族群的選擇呈現明顯分流。換句話說，如果菁英強調的是「深度」，那麼年輕世代強調的則是「特殊性」。白皮書顯示，在 15–19 歲(Z世代)族群中，學習德語的比例高達 35.5%（整體僅 8.3%），學習法語的比例為 25.4%（整體僅 8.1%）。這與過去全民英日語趨勢形成鮮明對比。
分析指出，在英語普及化的情況下，Z世代更傾向透過掌握德語、法語等歐洲關鍵語言，為未來申請歐洲高等教育或進入特定產業（如精密機械、藝術設計、精品時尚）鋪路。這種策略，類似於市場中的產品差異化思維：與其在紅海中競爭，不如建立稀缺性。
其次，與外界對「出國累積人脈」的想像不同，調查顯示，在老闆與自雇者族群中，將建立國際人脈列為主要出國動機的比例僅 1.3%；高達 74.3% 認為，海外學習的最大價值在於語言能力顯著進步，此認同度居所有職業別之冠。
這項結果釋放出明確訊號：在企業主眼中，真正有價值的不是社交履歷，而是回國後能否直接解決問題、參與國際專案、與海外客戶有效溝通的實戰能力。所謂「開口即戰力」，成為評估人才價值的關鍵指標。
除了語言技能本身，白皮書也指出，海外學習所帶來的改變不僅限於語言能力，更包括心理素質的成長。受訪者普遍認為，出國學習的核心價值在於「更自信地開口說外語」（59.1%）與「增強獨立性」（48.5%）。在 AI 技術日益成熟的背景下，跨文化適應力、解決陌生問題的能力與自信溝通等軟實力，正成為機器難以複製的優勢。
EF 海外遊留學觀察指出，近年學習者在規劃海外語言與遊學方案時，更重視「策略性選擇」而非單純體驗。從菁英強化英美學術背書，到Z世代修習第二外語，再到企業主重視即戰力訓練，顯示外語學習已從基礎能力累積，轉向職涯布局的一環。在外語能力普及化的年代，真正拉開距離的，不再只是「會不會英文」，而是如何透過精準的學習策略，建立屬於自己的不可取代性。了解更多請見https://www.efekta.com/ 。
我是廣告 請繼續往下閱讀
分析指出，在英語普及化的情況下，Z世代更傾向透過掌握德語、法語等歐洲關鍵語言，為未來申請歐洲高等教育或進入特定產業（如精密機械、藝術設計、精品時尚）鋪路。這種策略，類似於市場中的產品差異化思維：與其在紅海中競爭，不如建立稀缺性。
其次，與外界對「出國累積人脈」的想像不同，調查顯示，在老闆與自雇者族群中，將建立國際人脈列為主要出國動機的比例僅 1.3%；高達 74.3% 認為，海外學習的最大價值在於語言能力顯著進步，此認同度居所有職業別之冠。
這項結果釋放出明確訊號：在企業主眼中，真正有價值的不是社交履歷，而是回國後能否直接解決問題、參與國際專案、與海外客戶有效溝通的實戰能力。所謂「開口即戰力」，成為評估人才價值的關鍵指標。
除了語言技能本身，白皮書也指出，海外學習所帶來的改變不僅限於語言能力，更包括心理素質的成長。受訪者普遍認為，出國學習的核心價值在於「更自信地開口說外語」（59.1%）與「增強獨立性」（48.5%）。在 AI 技術日益成熟的背景下，跨文化適應力、解決陌生問題的能力與自信溝通等軟實力，正成為機器難以複製的優勢。
EF 海外遊留學觀察指出，近年學習者在規劃海外語言與遊學方案時，更重視「策略性選擇」而非單純體驗。從菁英強化英美學術背書，到Z世代修習第二外語，再到企業主重視即戰力訓練，顯示外語學習已從基礎能力累積，轉向職涯布局的一環。在外語能力普及化的年代，真正拉開距離的，不再只是「會不會英文」，而是如何透過精準的學習策略，建立屬於自己的不可取代性。了解更多請見https://www.efekta.com/ 。