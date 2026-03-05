我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽今(5)日在東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊首戰交手澳洲隊卻不幸踢到鐵板，以0：3吞下敗仗，未能如願搶下開門紅。面對這場令全台球迷心碎的敗仗，總教練曾豪駒在賽後記者會上神情凝重，扛下所有敗戰責任。賽後記者會上，曾總親自解密打線熄火的困境，以及引發外界熱議的投手調度策略。面對滿場飛到東京巨蛋助陣以及守在電視機前的台灣球迷，曾豪駒首先表達了最深的感謝與歉意。「大家都非常期待，那當然今天結果不理想，責任還是在我總教練身上。」曾總強調，球員們都已經奮戰到最後一刻，試圖把這場比賽贏下來。針對進攻端的低迷，曾豪駒坦言，畢竟是高張力的第1場比賽，打者在擊球掌握度上確實沒有達到最佳狀態，但他極力保護子弟兵，強調大家都有強烈的鬥志，急於表現來幫助球隊，只是在執行上未能如願。這場比賽最具討論度的，莫過於投手群的調度時機。先發掛帥的「龍之子」徐若熙在前4局展現了極佳的壓制力，成功封鎖澳洲重砲。然而，接手的旅美投手陳柏毓卻遭遇亂流，成為比賽的轉捩點。曾豪駒親自還原了當時的調度邏輯：「若熙在前4局其實壓制得非常不錯。我們那時候在討論是在中繼的『第2個先發』，陳柏毓是我們本來就設定好的。」他指出，陳柏毓上場時面對首名打者就投出觸身球保送，隨後一顆致命的失投球慘遭澳洲打者無情掌握，導致戰局瞬間崩盤。儘管陳柏毓登板挨轟，曾總依然出面替球員緩頰：「我覺得他整體上去的時候是有準備的，只是在那時候還沒完全進入狀況，那個失投球被掌握住。」「我覺得這場比賽已經結束了，我們必須要趕快去忘掉。」曾豪駒在記者會尾聲向全隊發出精神喊話，強調現在唯一的課題就是如何對應明天的強敵，火速重整旗鼓，把中華隊最好的實力重新拿出來。」