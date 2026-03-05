美國與以色列聯合空襲伊朗之後，伊朗對海灣多國皆發動攻擊以報復，周遭國家被迫捲入戰爭。曾擔任以色列總理辦公室高級顧問、現任「美國／中東項目」（USMEP）智庫負責人的利維（Daniel Levy），近日在接受中媒專訪時表示，以色列不排除會在伊朗扶植軍事組織，而川普則可拿任何理由宣告勝利後走人。
根據《澎湃新聞》報導，利維3日受訪時提到，中東現在正上演一場競賽，伊朗試圖消耗美國和以色列的攔截器儲備，美國和以色列則試圖摧毀伊朗的導彈發射能力。以色列的長遠目標是一個「順從的中東地區」，所以很可能會試圖清除伊朗領導階層的中堅力量，並在伊朗境內建立、扶植軍事組織，作為分裂伊朗政權的開端。
利維並提醒，伊朗的崩潰以及被從地區格局排除，將使伊拉克、土耳其、海灣國家、阿富汗、巴基斯坦等地都陷入動盪，反觀以色列距離這些地區夠遠，反而能從中獲益，構築區域霸權地位。
至於川普的計畫究竟是什麼，利維則指出，真正的問題在於，政治上川普願意並能維持這種局面多久，尤其是當情況開始變得有消耗性，現在他的支持率已經很低，共和黨的期中選舉前景也不樂觀，在他自己的陣營內部，對於將「以色列優先」而非「美國優先」當成行動準則一事，存在巨大且不斷擴大的分歧。
因此，利維推測，川普可能會以他選擇的任何理由，結束這場戰爭並宣告勝利，把其餘事宜留給伊朗人民處理。海灣阿拉伯國家合作委員會的成員將不得不思考，如何在不依賴美、以的情況下，保障自身安全。
