▲中華隊在第9局展現超強氣勢，讓觀看轉播的民眾熱血沸騰，戶外直播派對現場加油聲響徹雲霄，還有人揮舞著台灣國旗，氣勢相當驚人。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日中華隊首戰迎接澳洲，在信義香堤廣場舉辦的「WBC戶外直播派對」聚集上百人，最終中華隊以0：3輸給澳洲，讓不少人感到可惜，甚至忍不住落淚。味全龍啦啦隊「小龍女」也到現場應援，賽後接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，芮妮坦言看到球迷哭了，自己也覺得差一點點，但相信之後幾場比賽一定能獲得勝利，大家都對台灣選手們十分有信心；而蘿拉也直呼「真的很想贏！」中華隊在第9局展現超強氣勢，讓觀看轉播的民眾熱血沸騰，戶外直播派對現場加油聲響徹雲霄，還有人揮舞著台灣國旗，氣勢相當驚人。然而最終仍無法逆轉，以0：3敗給澳洲，讓現場民眾留下不甘心的淚水。在台上賣力應援的「小龍女」芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹賽後接受訪問，芮妮提到第一場比賽心情非常緊張，應援時心臟也隨著現場砰砰跳。蘿拉提到第9局現場氣氛非常好，看到大家都站起來熱力應援，很享受過程，看了也十分感動，直呼：「大家都很想贏下第一場」。雖然最後未如願拿下首勝，蘿拉相信明天也一定能拿下勝利。而明天中華隊將面對強敵日本，蘿拉直言心情一定是更緊張，畢竟日本一直以來都是非常強勁的對手，不過看到有不少台灣人都在東京巨蛋，肯定能發揮應援優勢，順利取得好成積。被問到輸球心情？芮妮也坦言在舞台上看到幾位球迷落淚，自己也覺得非常可惜、只差一點點，但大家仍不氣餒，希望大家在後面幾場賽事仍能一起替台灣加油，明天除了芮妮也會有其他3名小龍女在直播派對現場，持續為中華隊應援。