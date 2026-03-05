我是廣告 請繼續往下閱讀

全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能宣布啟動2026年度校園徵才計畫。台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電池產業是未來數十年的黃金賽道，本次招募職缺聚焦國外業務及技服人才，新進同仁有機會站在國際第一線參與開拓歐美市場。隨著彰濱電芯廠穩定量產，台塑新智能正加速二期擴建規劃，並致力深化國產電池技術自主化，也將業務版圖擴張至歐美市場，積極尋求具備國際市場開拓、技術研發、擴建生產的新能源人才，預先佈局下一階段全球競爭的核心戰力。王瑞瑜指出，電動車與儲能應用快速擴張，全球電池供應鏈已進入重組關鍵期，在地製造與技術自主化成為國際趨勢。台塑新智能尋找的是認同永續價值、立志解決能源問題的事業夥伴，年輕人可進入產業核心，獲得最具實戰感的磨練機會。本次招募職缺聚焦國外業務及技服人才，新進同仁有機會站在國際第一線參與開拓歐美市場；在研發職缺領域，聚焦電動車與儲能系統的軟硬體開發及整合，透過強化整體解決方案實力，擴大全球市場滲透率及技術競爭力。此外，因應二期擴建工程啟動，同步大規模招募生管、品管、保養、製程等專業人才，打造支撐全球布局的堅實後盾。在國際布局與產能升級順利推進下，台塑新智能也同步規劃員工配股制度，讓同仁共享公司成長紅利，建立長期價值共創機制。台塑企業更寫下連續16年調薪紀錄，並於去年調升新進人員起薪，確保人才發展與企業成長並肩前行。在福利制度方面，台塑企業提供完善機制，包括生育補助、育兒補助、交通補助、子女獎學金、電動機車補助，以及員工與眷屬至長庚醫院就醫補助等。此外，資深員工服務每滿五年即贈送一枚24K紀念金幣，並隨年資增加金幣重量。去年更新增新進假、舒心假、志工榮譽假等多元措施，持續提升職場環境。台塑新智能前進全台15所大學，展開徵才博覽會與說明會，包含台大、成大、清大、陽明交大、政大、中央、中正、中山、中興、台科大、北科大、雲科大、台北大學，以及台塑企業創辦的明志科大、長庚大學等15所校園徵才博覽會及說明會，讓學生第一手了解新能源產業的無限可能。