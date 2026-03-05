王品集團旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」確定都要關店！最後一間門市「向辣」西門店也於3月1日就悄悄結束營業，集團回應原址將由「和牛涮」進駐。而饗賓集團旗下的吃到飽麻辣鍋「小福利麻辣鍋」也宣布結束營業，全台4家分店的原址由「朵頤牛排」進駐，兩集團的「麻辣鍋吃到飽」品牌正巧都宣告結束。
王品集團旗下「向辣」屬性麻辣鍋吃到飽餐廳，開幕初期名為「嚮辣」，去年3月改名「向辣」，對外宣稱品牌定位轉型，原本全台共有3家分店，先是創始店松江店在去（2025）年8月31日熄燈，隨即換台中五權西店，如今最後一家西門分店也宣告熄燈。
「向辣」一次收3家 西門店將改成和牛涮
王品集團表示，品牌進行內部調整，西門店於3月1日起暫停營業，將以集團另一品牌「和牛涮」進駐。
小福利麻辣鍋也要關！全台4家全收 中茂店改成「朵頤牛排」
此外，饗賓餐旅集團旗下「小福利麻辣鍋」也宣告將結束品牌，「小福利」同樣是麻辣鍋吃到飽餐廳，標榜吃得到多樣高檔肉品與生猛海鮮，自助餐檯上更有多種熟食可無限量拿取，被網友們稱為「饗食天堂火鍋版」。
小福利也公告，現有門市原址進行品牌轉換，4月開始陸續結束營運，中和環球店、京站小碧潭店、竹北遠百店4月7日起暫停營業，中茂店則是自4月13日起暫停營業，原址將由「朵頤牛排」進駐。
