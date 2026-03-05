我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽東京巨蛋練習日，日本隊投手山本由伸進行投球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽進入最窒息的階段。中華隊在首戰失利後，明(6)日面對地主日本武士隊的比賽已成為「不能輸」的一戰，否則晉級態勢極度不樂觀。在今(5)日的賽後記者會上，面對日本媒體的猛烈提問攻勢，總教練曾豪駒兩度大打太極死守先發投手最高機密，並提到攻破日本先發山本由伸的方法。面對首戰吞敗的絕境，明日對戰世界排名第1的日本隊，先發投手的安排成為全場媒體瘋狂追問的焦點，日本記者直接單刀直入地逼問，曾豪駒巧妙避開了先發投手的名字，僅強調球隊將全力拚戰，「我們當然還是全力以赴，去對應這支世界排名靠前的強隊。」日本媒體在提問中，刻意提及了日本隊曾在2024年世界棒球12強賽(Premier12)敗給台灣的復仇背景，並強調這次陣中擁有大谷翔平與山本由伸兩位大聯盟頂級神獸，試圖給予曾總壓力。面對日媒的提問，曾豪駒不僅沒有退縮，反而霸氣回應：「我們都知道日本武士隊有很多好球員，是非常強勁的球隊。但在明天遇到他們，我會覺得大家同樣都是站在場上的球員，那就是享受比賽、盡力去把這場比賽打好。」除了防守端的諜對諜，針對今日面對澳洲左投群時打線出現的適應不良，曾豪駒也坦承了打線必須立刻修正的致命傷。「第一場下去的時候，是不是在攻擊上的球路選擇，有依照自己的想法去做執行？這是我們必須檢討的地方。」曾總強調，無論日本隊派出左投或右投，重點在於必須專注於對決當下的投手，「我們要怎麼樣去突破、怎麼用好的串聯為球隊拿得分數，這是我們目前要去思考的。」