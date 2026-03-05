我是廣告 請繼續往下閱讀

▲視網膜走路差點被機車撞，騎士阿伯邊騎車邊看轉播，讓視網膜直呼「比伊朗飛彈可怕」。（圖／ NOWnews攝影中心）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽台灣對澳洲今（5）日上午在東京巨蛋開打，稍早，中華隊以0:3敗給澳洲隊，即便是上班日，全台民眾依然高度關注賽事，網紅、主持人視網膜表示，剛剛走在路上差點被機車撞，因為阿伯騎士正在看經典賽轉播，讓他直呼：「比伊朗飛彈還可怕！」今天下午1點多，視網膜在臉書發文，透露過馬路時差點被右轉的機車「親到」，騎士阿伯不停跟他道歉，稱自己在看球賽沒有專心，視網膜一看對方的機車龍頭，上面架著的手機螢幕有球賽還有股盤，「我當場直接笑出來，比伊朗飛彈還可怕！」貼文一發布，網友全笑翻，「阿伯沒關係 我看到忘記下公車」、「這時間不是應該在東京巨蛋嗎，怎麼會在馬路上」、「阿伯都是你帶賽啊！輸了啦！」本屆中華隊身處競爭激烈的C組，預賽將於3月5日在東京巨蛋揭開序幕。中華隊首戰將迎戰澳洲，隨後更要挑戰衛冕軍日本、強敵南韓以及捷克，爭奪進入8強的兩張關鍵門票。而台灣提供電視轉播的頻道則有緯來體育台、東森電視、台視，台視新聞YouTube也有提供免費文字轉播。付費轉播則有中華電信 MOD，網路付費轉播為Hami Video運動館及愛爾達2026年世界棒球經典賽專區，觀眾可依自己的習慣自行選擇。