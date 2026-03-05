2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（5）日中華隊首戰對上澳洲落敗，家樂福、全聯為中華隊應援，下場再接再厲，推出一系列優惠。家樂福有FIN補給飲、卡布奇諾買一送一；全聯全支付預測全壘打、預測冠軍抽千元全點，且於日本PayPay合作通路消費最高享15%回饋。
家樂福為中華隊加油！咖啡、山藥、補給飲都買一送一
即起至3月6日前
◾INLOVE CAFÉ中杯熱卡布奇諾買一送一
◾品客洋芋片系列，單件58元二件98元
◾冷藏澳洲穀飼無骨牛小排（貼體包）200g，特價199元
◾金蕉伯履歷香蕉，特價89元
即起至3月7日前
◾可口可樂Zero、無糖雪碧（600ml Ｘ4）每件89元，兩件只要120元（特價至3/8）
◾黑松FIN好菌補給飲買1送1（580ml x 4入）原價116元
◾日本山藥（L）（600g）買1送1，原價199元
◾日式麻糬6入，原價129元、特價109元
全聯全支付預測冠軍抽千元！日本消費享15%回饋
全支付針對3月5日~3月8日對戰澳洲、日本、捷克與韓國的四場預賽，於官方FB平台舉辦專屬抽獎活動，完成指定互動任務可獲得抽獎資格。中華隊每於預賽期間每擊出一支全壘打，全支付即加碼抽出一名幸運兒送出666全點。
且即起至3月15日前，全聯福利卡友至全聯／大全聯實體門市、小時達／分批取／全電商單筆消費每滿200元（含）以上，至全聯線上表單登錄福利卡號，並預測2026棒球經典賽冠軍隊伍可抽百萬福利點，結帳時若使用全支付消費，不限金額再加碼抽價值千元全點（價值1000元，共100名）。
親赴日本觀賽或旅遊的民眾，全支付推出日本跨境消費回饋方案最高可獲得15%回饋，即起至3月31日前，於PayPay合作夥伴實體門市使用全支付結帳，免收1.5%海外交易手續費外，還可消費不限金額享筆筆3.5%全點回饋。凡註冊當月新戶可再加碼5%，連結「國泰世華銀行」或「將來銀行」帳戶付款者，還能再疊加5%回饋，最高可享15%
除了賽事現場的熱血吶喊，也有更多球迷選擇守在電視機前，為中華隊隔空集氣加油。全支付攜手 foodpanda打造最強在家應援補給站，即起至3月31日前，於 foodpanda 消費滿199元可享3%全點回饋；每週六日於foodpanda中全聯與大全聯單筆滿$599元再加碼5%回饋。
資料來源：家樂福、全支付
全聯全支付預測冠軍抽千元！日本消費享15%回饋
