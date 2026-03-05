我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨昨（4）日正式徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，不過，她隨後到花蓮火車站舉辦選舉造勢活動，引民進黨立委陳培瑜痛批，提名第一天就直接挑戰《選罷法》和「交通部臺灣鐵路管理局場地短期出借作業須知」，質疑此舉已踩法律紅線。對此，游淑貞今（5）日回應表示抱歉，該活動為鄉親自發。陳培瑜今強力質疑指出，火車站是公共交通的重要場域，本來就有明確的管理規定與使用限制，任何參選人都應該遵守法律與相關規範，但游淑貞卻在選舉一開始就踩線，難道是在向社會傳遞：「只要我游淑貞喜歡，法律就可以被忽視？規則可以被繞過？」而面對質疑，游淑貞直言很感謝也很抱歉，這是鄉親自發性的熱烈歡迎，「也給淑貞加油鼓勵」，所以對於陳培瑜提到的問題，其實她也不知道，如果有出現妨礙乘客的部分，她予以抱歉。不過，游淑貞強調，這是鄉親自發性地前往火車站去迎接，所以她只能說「感謝」跟「抱歉」。