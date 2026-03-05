我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市刑大網路巡邏查知以暱稱「全王」為名者，疑似從事毒品交易，經深入追查發現林男(19歲)、宋男(18歲)等2人涉有重嫌，經跟監蒐證，見時機成熟，趁毒品交易時實施圍捕，當場查獲林、宋男販賣毒品，查扣第三級毒品愷他命56包、咖啡包20包、手機4支相關證物，警詢後依毒品罪嫌移送臺灣橋頭地檢署偵辦，並於114年底偵結起訴。刑大偵一隊調查，林嫌透過朋友介紹加入販毒集團，從事俗稱運毒小蜜蜂，俟其駕車前往高雄市楠梓區德中路附近交易毒品之際，警方駕駛偵防車分別以前、後方式包夾，當場壓制逮捕林、宋等2嫌，並於身上及車內查扣大量毒品及咖啡包總價值約25萬等犯行證據。偵一隊隊長林育成指出，林、宋等2男等人年僅18、19歲，正值青春年華卻因受同儕誘惑及追求不法厚利，淪為販毒集團的「小蜜蜂」負責外送毒品，並以炫麗外包裝（如動漫角色或卡通圖案），常使青少年降低警覺而誤觸毒害；另深入瞭解2人為「小蜜蜂」早晚班人員，宋嫌屬晚班人員因下班搭乘順風車回家，順便陪同林嫌交易毒品，遭警方一併查獲。臺中市刑大大隊長紀延熹呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。