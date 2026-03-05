我是廣告 請繼續往下閱讀

今日為24節氣中的「驚蟄」，為飛禽走獸活躍的時機。鳥獸碰觸為電力事故發生重要原因之一，台電今（5）日啟動「驚蟄穩定供電專案」，動員超過4000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器、防蛇／鼠網，以及線路設備檢測、降低鳥獸等外力造成的停電事故。根據台電統計，一般事故停電因外力所引起約佔近5成，包括車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路，以及樹竹碰觸；而鳥獸碰觸占外力引發電力事故中的40%，往往是鳥獸在電力線路上穿梭攀爬，或使用鐵絲等金屬作為「建材」築巢，當羽毛、尾巴等部位或帶有鐵絲的鳥巢碰觸設備線路，即可能引發停電事故。台電近年採取「阻斷碰觸路徑」及「營造友善環境」兩大方向以「事前預防」取代「事發搶修」，致力降低因鳥獸碰觸造成的停電事故。經統計，鳥獸停電事故已從2012年的2838件，下降至去年1011件，整體降幅超過6成。此次驚蟄穩供專案出動超過4000人投入線路維護與預防檢測，針對各級變電所、輸配電線路設備進行韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化、樹木修剪與摘除電桿上鳥巢；而針對電廠開關場強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等。此外，台電亦針對大眾運輸及商場、百貨等場域，進行設備檢視與用戶端用電設備自主訓練操作及安全宣導，共同改善潛在風險。台電補充，此次專案將全面巡查各電力設施鳥獸易築巢及行經處所，提前移除，若發現有雛鳥或孵蛋情形，將移植鳥巢、送交動保機構、動物園協助或轉送有意願飼養的民眾，兼顧供電穩定與生態友善。