▲57歲嚴姓男子疑似車速過快且為閃避公車停靠因而肇事，現場一片狼藉。（圖／警方提供）

▲警消將嚴男救出後由拖吊車將事故車排除，現場於案發1小時30分鐘後恢復正常車流。（圖／警方提供）

驚悚！台北市大安區今（5日）清晨6時18分許發生一起嚴重連環車禍，一名嚴姓男子當時在上班途中疑似車速過快，且為了閃避停靠公車站牌的公車，車輛瞬間失控撞擊2輛臨停車後彈飛，再擦撞另一輛行駛於前方的小客車。導致其車輛打滑一圈後直接側躺在馬路上，另嚴男則受困在駕駛座內。現場除了公車外，一共有3車遭到波及，場面一片混亂，相當怵目驚心。據了解，57歲的嚴姓男子當時駕駛小客車準備上班，行經敦化南路一段北往南外側車道途中，疑似因車速過快且為閃避路口公車專用道準備停靠站牌的公車，導致車輛瞬間失控向右偏道，其車前頭撞擊路邊臨停的一輛A小客車，A小客車再往前衝撞前方另一輛B小客車。由於撞擊力道大，嚴男駕駛的小客車失控向左彈，再擦撞前方行經的一輛銀色小客車，失控撞擊人行道路樹後，嚴男小客車直接180度旋轉後傾倒於大馬路上。警消獲報到場後，立即破壞車體並救出受困於駕駛座的嚴男，受有頭部挫傷送往國泰醫院治療，所幸並無大礙，事故車經拖吊車移置排除；另管制市民敦化口往南外側車道，案發後約1小時30分排除恢復正常車流。而這起事故除了公車外，包括嚴男駕駛的小客車在內一共4輛車，皆有多處嚴重車損情形。警方依規定替3人進行酒測，酒測值均為0，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。