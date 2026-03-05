我是廣告 請繼續往下閱讀

英特爾財務長辛斯納週三（4日）表示，執行長陳立武現在開始意識到公司的18A製程技術，具有為外部客戶提供服務的可能性。對此，分析師指出，既然英特爾已經打算要和外部客戶做合作，是否代表在這段時間，英特爾良率已經很明顯的進步？由此可知，英特爾苦苦追趕之際，可能可以與台積電並駕齊驅。對於英特爾18A製程，陳立武去年指出，該技術只有在用於英特爾自家產品時，才可能產生合理的投資回報。如果陳立武現在轉而認為它具備服務外部客戶的潛力，那是策略上的重大反轉。辛斯納說：「陳立武之前曾認為，我們可能應該聚焦於把14A製程做為晶圓代工製程節點，18A則主要定位為公司內部使用的製程。但現在我們已經看到一些真正的進展。我認為，他開始意識到，18A其實也是一個適合提供給外部客戶的優秀製程節點。」對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，英特爾18A製程還無法追趕的上台積電，主要原因是代工經驗不足，但由於是自家具備產品，一開始幫自家產品來做代工，基本上客戶要求可以馬上獲得解決，甚至成本也可能會有相當程度的放寬。所以現在目前英特爾策略的轉變，倒是值得大家思考，翁偉捷透露，畢竟生產晶片的時候，晶圓一旦報銷，那到底是要算生產廠商？還是要算客戶的？這是一個問題。以台積電的情況來看，因為良率夠高，所以有這個底氣，「我可以直接說，反正我生產出來的這個晶片報銷成本是算客戶的。」這對於台積電而言，成本就下降非常多。那英特爾是否也能提供這種條件，值得思考，如果也能提供像台積電一樣的這種優勢、強勢的議價條件，且有人會接受、也想要採用英特爾，其實代表英特爾良率應該提升的不錯，他指出，一定是良率夠高了之後，客戶才會認為「沒關係，那你報銷算我的，因為你報銷的程度是很低的，所以我負擔的成本應該相對比較有限，所以我會願意接受這種合約。」現在的關鍵，就翁偉捷認為，也就有可能未來英特爾是能夠與台積電並駕齊驅，這是有可能的。至於台積電半導體霸主地位是否將受英特爾威脅？他認為，翁偉捷指出，台積電的領先地位基本上無庸置疑，但要觀察台積電在先進製程中，現在已經開始轉換到1.4奈米。那1.4奈米與2奈米中間的轉換過程，以及1.4奈米預計何時商轉？有多少客戶使用？應該都會在法說會暗示讓大家知道。台積電雖提到目前2奈米接單狀況還OK，但事實上，日前公布的財報顯示，營收結構主要仍以3奈米為主，他直言，這代表台積電其實停留在3奈米的時間過長，「代表2奈米的接單狀況是不OK的。」如果