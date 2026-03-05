我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽今(5)日上演台澳大戰，中華隊先發王牌投手徐若熙展現神級壓制力，主投4局僅被敲2安飆出3K無失分。然而他在用球數達到53球後便黯然退場，受限於大會單場投50球以上須休息4天的嚴格規定，徐若熙的預賽任務正式結束。針對為何只投53球就提早換投，總教練曾豪駒在賽後親自解釋策略考量，「主要是澳洲打線將進入第二輪。」面對擁有重砲火力的澳洲隊，掛帥先發的徐若熙開局便展現極致的火球壓制力，總計53球中有多達38顆好球，好球率極高。不過，在完成4局的投球任務後，教練團卻果斷將他換下。針對這個牽動戰局的關鍵調度，曾豪駒給出解釋：「我們觀察整體狀態，第一場強度極高，每一局都必須確認狀況。到了第4局打線已經進入第二輪，思考他整體的球速與表現，判斷4局結束就直接換投。」根據WBC經典賽的嚴格賽制規定，投手單場用球數若達到50球以上，就必須強制休息4天。這意味著今日燃燒53球的徐若熙，將無法參與接下來的C組預賽，他在本屆賽會首輪的投球任務已提前畫下休止符。教練團為了確保這位王牌的健康投手及戰力最大化，在過與不及之間作出抉擇。儘管徐若熙繳出完美壓制，但中華隊最終仍以0：3不幸吞下敗仗。面對極其嚴苛的晉級條件，前兩名才有機會挺進複賽，明(6)日交手世界排名頂尖的日本武士隊，已經成為中華隊毫無退路、非贏不可的關鍵戰。