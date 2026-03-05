2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5）日首場迎戰澳洲隊，最終以0:3 輸掉了第一場，明（6）準備和日本對決，台日大戰看點十足，全台動起來一起來幫中華隊加油，LINE先是推出了加油特效，現在還有免費貼圖Team Taiwan製作了「Team Taiwan中華隊加油」貼圖組，加入好友就可免費使用中華隊貼圖90天。
經典賽就用Team Taiwan貼圖吧！由Team Taiwan中華隊推出「Team Taiwan中華隊加油」免費貼圖組，下載期限只到2026年3月26日為止，加入好友就能免費獲得貼圖，可使用90天，用貼圖一起炸裂為中華隊祈勝集氣。
「Team Taiwan中華隊加油」免費貼圖組（領取連結直接點）
留言挺中華隊！球星親自拍片回覆、再抽666點
即日起只要到LINE數位應援活動頁留下對中華隊的加油祝福，就能隨機解鎖像是「骰到六」、「結印手勢」等台灣最強的祈勝玄學，且你的真的有機會被林家正、陳傑憲等Team Taiwan球星看見，官方後續將會陸續上線球員們觀看留言的Reaction回覆影片。此外，只要參加分享活動，粉絲們還有機會把超讚的應援好禮帶回家，獎項包含：LINE POINTS 666點、中華隊應援帽T以及限量吊飾。
聊天室打「3大關鍵字」召喚熊大啦啦隊
除了貼圖，LINE也推出了限定的加油特效，自台灣時間2026年3月4日上午10點至3月19日上午10點，只要在聊天室輸入「棒球」、「中華隊」或「Taiwan」任一組關鍵字，就能召喚熊大、兔兔與莎莉現身為選手歡呼。
資料來源：LINE
