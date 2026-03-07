我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華的SOLO新曲，將在台北大巨蛋演唱會中帶來「台灣初舞台」。（圖／記者吳翊緁攝）

韓國超人氣女團i-dle將於今（7）日在台北大巨蛋開唱，成為首組在該場地舉辦專場演唱會的女團，消息一出瞬間吸引大批NEVERLAND（粉絲名，又稱：奶味藍）搶票入場，《NOWNEWS今日新聞》為您整理演唱會必看3大亮點，包括舒華SOLO歌曲台灣首唱、花車近距離飯撒、中文歌特別舞台等，讓您可以更沉浸在只屬於i-dle的音樂世界中！i-dle本次演唱會中，5位成員都有SOLO舞台表演，Minnie演唱的是歌曲〈her〉、薇娟為〈reno〉；接著為台灣女兒舒華，身為團內唯一尚未推出SOLO作品的她，將為台灣的粉絲帶來全新歌曲〈Red Redemtion〉，而舒華會穿著短版上衣、露出小蠻腰在舞台上和舞者熱舞；第四個帶來SOLO舞台的是隊長、創作擔當田小娟，她預計帶來充滿氣勢的〈Ice Blue Rabbit〉；最後一位則是中國成員雨琦，她將會踩著懸掛階梯，從高空女神降臨，帶來〈M.O.〉一曲，讓所有粉絲看得如癡如醉。大巨蛋因為佔地遼闊，可以吸引許多喜愛i-dle的粉絲入場，不過礙於不是所有粉絲都能夠買到最近的搖滾區，因為女神們會在安可時坐上花車、深入看台或是搖滾區跟粉絲近距離互動，這也是粉絲最期待的近距離飯撒（Fan Service）時間，許多人會事先準備好應援板，期待成員在行進時可以被回應。i-dle前兩次到台灣開演唱會都有為粉絲準備中文表演，2023年時她們為粉絲準備了〈想見你想見你想見你〉、2024年小巨蛋開唱時演唱了韋禮安的〈如果可以〉，不僅如此，舒華和雨琦還準備了特別舞台S.H.E的〈Super star〉，當時音樂一下全場粉絲皆跟著嗨唱，氣氛瞬間燃到最高點，而本次會為台灣粉絲帶來什麼特別舞台，也成為了演唱會最大的亮點之一。韓國超人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）將於今日正式唱進台北大巨蛋，成為第一組在大巨蛋舉辦專場演唱會的女團，演唱會門票在KKTIX開賣後瞬間秒殺，就連後續家賣都瞬間被粉絲秒殺，甚至有粉絲認為搶票難度比TWICE困難10倍，沒能夠順利買到想要的位子，可見她們在台灣的超高人氣。