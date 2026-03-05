我是廣告 請繼續往下閱讀

全球麻疹疫情持續 疾管署示警：傳染力極強

疾管署今（5）日公布國內新增1起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返國7天後陸續出現症狀，出診後曾到診所就醫，卻因症狀未改善至醫院急診後確診；另外，中部20多歲女性在就醫時與指標個案接觸，後18天出現發燒、出疹，經通報採檢確診，目前預計有87名接觸者將監測至3月22日。疾管署發言人林明誠今日說明，我國今年截至3月4日累計4例麻疹病例、共2起群聚。其中2例為國內感染、另有2例屬於境外移入病例。今公布1例個案為台中40多歲男性從馬來西亞回台，出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，出疹後曾至診所就醫，但因為症狀未改善，至醫院就醫，採檢通報2月13日確診。林明誠說，該名指標個案接觸者共58名，接觸者已於3月4日監測期滿；其中一名20多歲女性則剛好是在就醫時接觸指標個案，接觸後18天出現發燒、出疹，主動聯繫衛生單位，就醫並通報採檢確診。林明誠提到，整起群聚共2名確診，除了20多歲女性外，其餘個案3月4日監測期滿；而20多歲女性個案則匡列接觸者共87名，預計監測至3月22日。疾管署說明，全球麻疹疫情持續，亞洲如馬來西亞、越南、新加坡、日本、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生；美洲今年多個國家持續出現疫情，以墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多。歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多。疾管署已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦及哈薩克發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知受匡列為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。另外，也請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。疾管署呼籲，近期國際麻疹疫情持續，境外移入及造成國內後續傳播風險增加，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險。孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。