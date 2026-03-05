我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩總監陸筱晴（左）向記者透露將在東京待8天，一旁則是前樂天日籍成員今井彩香（右）。（圖／記者張一笙攝）

沁沁帶家人進場 賽後直奔機場返台

▲味全龍啦啦隊小螞蟻（左）與心璇一同現身場邊應援。（圖／記者張一笙攝）

排球啦啦隊也到場 直呼能進場很開心

▲艾璐是統一獅啦啦隊前成員，她的老公是中華隊成員之一的胡智爲。（圖／記者張一笙攝）

▲沐妍此次是台啤應援團團長。（圖／記者張一笙攝）

▲陳伊帶著國旗進場為中華隊加油。（圖／記者張一笙攝）

▲樂天女孩凱伊是「專屬應援團」成員。（圖／記者張一笙攝）

▲味全龍群群（右）與友人一同到東京巨蛋，為中華隊加油。（圖／記者張一笙攝）

2026年世界棒球經典賽C組預賽今（5）日上午正式在東京巨蛋開打，中華隊迎來首場比賽，對手為實力不容小覷的澳洲隊，儘管台灣隊全場奮力應戰，最終仍以0比3吞下敗仗。澳洲陣中擁有MLB選秀狀元Travis Bazzana坐鎮，讓中華隊始終難以突破得分。雖然比賽結果不如預期，現場依舊能看到不少台灣球迷與啦啦隊成員現身東京巨蛋，自費前往為中華隊加油：沁沁一日東京來回，她向《NOWNEWS今日新聞》記者透露她今天結束就要直接前往機場返台參加明天的直播派對、樂天女孩總監陸筱晴也帶著前日籍樂天女孩今井彩香現身球場邊。今天東京巨蛋現場出現多位職棒啦啦隊成員的身影，效力富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的沁沁透露，這次是與家人一起來東京看球，門票甚至是媽媽幫忙準備：「媽媽有一天突然跟我說有票，我們就決定一起來！」她笑說雖然能到東京巨蛋觀戰非常興奮，但行程其實相當趕，因為比賽一結束就要直接趕往機場返台，準備參加早已安排好的直播派對活動，可說是為了支持中華隊與工作兩頭奔波。除了沁沁之外，現場也能看到其他應援圈熟面孔，樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls總監陸筱晴特地帶著前日籍樂天女孩今井彩香一起到場替中華隊加油，並透露自己預計會在東京停留8天，準備持續關注賽事；另外台鋼雄鷹MC沐妍也表示這次其實是帶著任務來到東京，負責帶領台啤專屬應援團在舞台前替中華隊加油，讓台式應援聲量能在國際賽場被聽見。不只棒球圈，其他運動領域的啦啦隊也加入觀戰行列，台中連莊排球隊啦啦隊「小魔女」隊長陳伊這次是與朋友一同前往東京巨蛋，她表示能夠在現場見證經典賽氛圍相當興奮：「今天能進場真的很開心。」此外小魔女總監豆芽也與好友、前中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員Landy出現在看台為中華隊加油，顯示不同運動圈的應援文化也因經典賽而聚集。現場還有多位來自不同球隊的應援成員：味全龍啦啦隊成員群群與友人一起到場觀戰；Rakuten Girls的凱伊則表示自己是作為「專屬應援團」成員前來，這次中華隊4場預賽都會到場支持。除此之外，味全龍第一代小龍女心璇也和男性啦啦隊員小螞蟻到場加油；統一獅啦啦隊Uni Girls前成員艾璐也親自到場為中華隊成員的老公胡智爲加油。雖然中華隊首戰未能拿下勝利，但球場內外依舊熱鬧非凡，不少啦啦隊跨海助陣，讓東京巨蛋呈現滿滿的台灣應援能量。