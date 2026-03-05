我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲投手遭中華隊球迷出征。（圖／翻攝自Threads）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日在東京巨蛋開打，中華隊以0：3輸給澳洲，不僅如此台灣隊長陳傑憲還在比賽中遭觸身球打到傷退，稍早確認傷勢為手指骨裂，讓許多台灣球迷相當氣憤，直接到澳洲投手的IG留言開罵，直言「絕不輕饒！」陳傑憲在比賽中被觸身球打退場後，許多球迷對澳洲投手臉上沒有任何歉意一事感到相當氣憤，紛紛到對方IG貼文中留言開酸，「啊不就好棒棒，一點歉意也沒有」、「運動家收這種喔，難怪戰機堪憂」、「來朝聖」、「丟到台灣隊長絕不輕饒」等，目前該投手因不勝其擾已經IG帳號從公開帳號設為私人可見。針對今日中華隊的表現，總教練曾豪駒賽後受訪時坦言，球員們都很想在場上展現自己，但最終結果不如預期，「這是我身為總教練的責任。」他也表示整體表現仍有可取之處，「若熙有完成任務，詩翔的中繼表現也不錯，失敗要趕快忘記，明天的比賽還會到來。」至於陳傑憲在第六局遭觸身球打中手指後提前退場，不少球迷相當擔心傷勢。曾豪駒受訪時神情略顯凝重，表示目前先讓手部消腫，「明天再確認最終狀態。」隨後中華隊也更新陳傑憲的最新傷勢，指出隨隊醫生初步診斷為左手食指遠端骨裂，目前已先以石膏固定，並由隊醫陪同前往醫院進一步檢查。球隊表示，後續仍需等待完整檢查結果出爐後，再向外界說明詳細情況，也感謝球迷的關心與支持。