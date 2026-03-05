我是廣告 請繼續往下閱讀

行銷影音人員、社群營運成熱門選擇 網路直播主新興協槓

2026年世界棒球經典賽（WBC）盛大開打，而球迷若想將興趣結合職務，104人力銀行數據顯示，全站與「棒球」相關的工作機會超過1500個，包括球團開始招募 「AI應用開發」專業人才，尋求具備Python與大型語言模型（LLM）開發能力的科技人才；若跨足國際舞台的球迷，部分單位也正徵求「社群營運專員」，有機會負責亞太區社群內容撰寫與數據分析，月薪上看6萬元。WBC再度點燃全台民眾的棒球魂，球員在場上為榮譽拚搏，若球迷想將興趣結合職務，104人力銀行數據顯示，目前全站與「棒球」相關的工作機會超過1500個，從AI應用開發、運動科學數據分析到跨國行銷，各領域專才正成為棒球運動發展的關鍵推手。104人力銀行觀察到棒球產業出現許多熱門職缺，有球團開始招募 「AI應用開發」專業人才，尋求具備Python與大型語言模型（LLM）開發能力的科技人才，將 AI技術應用於行政自動化及球員防護場景，同時提升營運效率與決策品質。運動科學的興起也帶動了「數據分析師」與「運動科學專項教練」的需求，需操作專業科學儀器，透過生物力學數據協助選手優化投打動作，這類職務極度重視體育科技或數理統計背景，顯示專業技術在棒球產業的高度價值。隨著職棒環境國際化，104人力銀行提到，「翻譯人才」成為球團不可或缺的橋樑，常見語言需求包含日文與英文翻譯，不僅要求語言精通（如日檢N2以上），更需熟悉棒球術語，以便在技術部門與外籍教練和球員間精準傳遞訊息，且常需配合球隊賽事移動與住宿。104人力銀行指出，在守護選手健康方面，「運動傷害防護員」則扮演守門員角色，需具備物理治療師或防護員證照，負責傷勢評估、復健計畫及回場測試，直接影響球隊戰力。要讓球賽好看，精彩的包裝必不可少。104人力銀行說，各球團招募「行銷影音人員」，負責商品與活動的花絮拍攝剪輯，另外，如「業務銷售」負責品牌合作與球場廣告開發，需要強大的專案管理能力與商業邏輯。對於想跨足國際舞台的球迷，部分單位也正徵求「社群營運專員」，有機會負責亞太區社群內容撰寫與數據分析，月薪上看6萬元。若想以更靈活的方式參與，「體育網路直播主」也是新興的斜槓選擇。104人力銀行同時注意到，運動所展現的團隊精神也成為許多企業追求的目標之一。越來越多企業將棒球的熱血文化融入員工福利，從單純的興趣，昇華為強化組織的策略。