世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今（5）日首戰與澳洲交手，澳洲隊柏金斯、巴札納都開轟，台灣最終0比3吞敗。對此，總統賴清德表示，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，衷心期盼，陳的傷勢沒有大礙；他呼籲，明天對戰日本將是一場硬戰，「讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油」。賴清德在臉書表示，本屆經典賽，相信很多國人朋友都和他一樣，在電視機前為Team Taiwan加油。他說，賽前，代表隊面臨Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴，接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。賴清德指出，先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲，打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。賴清德說，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，讓許多球迷相當關心，他也衷心期盼，陳傑憲的傷勢沒有大礙。「棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾，全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄！」賴清德說，明天對戰日本將是一場硬戰，「讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油！」