台灣高鐵即將迎來10億次旅運量，同時響應世界棒球經典賽（WBC）開打，特別祭出「連續10天 點數10倍送」史上最強優惠，形同車票9折優惠。除了回饋旅客外，更邀請大家一起熱血集結，為台灣英雄應援，克日抗韓破捷、重燃經典，一舉前進邁阿密。只要在3月5日至3月14日期間，搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。以北高單程、標準車廂成人票價1490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，會變成740點，折合現金約148元，相當於車票約九折優惠。台灣高鐵表示，2007年通車營運以來，旅量持續成長，日均運量從2007年的4.3萬人次，一路攀升至去年的22.5萬人次，不僅成長逾5倍，2025年全年運量更一舉突破8千萬人次大關！2025年12月全月740.7萬人次，更是寫下單月總旅運最高紀錄；趨勢延續至今，2026年2月平均每日旅運24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。因應旅運成長，台灣高鐵已採購12組N700ST新世代列車，預計今年8月起陸續抵台、2027年起依序上線、服務旅客，未來可望提升尖峰時段運達25%。台灣高鐵將持續擴大車隊規模、強化營運安全、提升旅運品質，更將依照各站旅客的差別需求，規劃多元班表，期望有效分流短中長途旅客，將運能效益最大化，讓旅客享受更加舒適的旅運品質。台灣高鐵指出，希望通車營運以來所累積的10億旅客對高鐵的信賴與支持，透過這次活動，強力轉化為全國人民對Team Taiwan場上拚搏的熱血應援，每一球揮棒都是力量，每一球打擊都是希望，超越距離、沒有極限，直接傳送到賽事最前線，成為台灣英雄最堅強的後盾，一路過關斬將，前進邁阿密！