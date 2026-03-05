我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南市府以高畫質直播「2026WBC世界棒球經典賽」，市長黃偉哲歡迎民眾來觀賞賽事，享受臨場感。（圖／南市府提供）

「2026WBC世界棒球經典賽」C組預賽於今(5)日起至3/8在日本東京巨蛋球場展開，台南市政府特地於永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園舉辦球賽直播派對，讓無法到現場的民眾，可以透過戶外大螢幕轉播，為 Team Taiwan 的台灣棒球英雄熱情應援。市長黃偉哲也希望廣大球迷共同應援，助台灣棒球英雄晉級複賽，獲得佳績。今天上午11點首場迎戰澳洲隊，市長黃偉哲也到永華市政中心直播現場，與許多民眾一起熱血應援，並親自發送小點心與礦泉水給現場應援的粉絲。黃偉哲表示，為方便市民為Team Taiwan加油，市府特別在永華市政中心及新營區分別舉辦大型戶外轉播，打造深具臨場感的直播派對。由於分組預賽將與勁敵日本隊、韓國隊等競技，希望廣大球迷共同應援，助台灣棒球英雄晉級複賽，獲得佳績。南市府體育局說，賽事以高畫質直播，現場有樂隊演奏應援曲，應援氛圍相當熱烈，還有多樣豐富好禮的QA互動！歡迎民眾攜家帶眷共襄盛舉，一同為精彩賽事熱情應援，為台灣棒球喝采！市府也呼籲直播現場位置相當多，請勿佔位，並貼心提醒近期天候多雨，請民眾留意地面濕滑，注意安全！