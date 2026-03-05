我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲隊情蒐徹底摸透中華隊投手群，成功讓觀眾席上四萬名狂熱的台灣球迷瞬間陷入死寂。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲經典賽澳洲隊先發投手威爾斯（Alex Wells）面對中華隊主投3局無失分，還送出6次三振。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.5）

2026世界棒球經典賽(WBC)B組預賽今(5)日上演台澳大戰。儘管現場湧入四萬名台灣球迷，試圖用震耳欲聾的台式應援將東京巨蛋化為主場，但中華隊最終0：3不敵澳洲隊吞下首敗。賽後澳洲隊總教練尼爾森 (Dave Nilsson)接受採訪時，親自證實了球隊成功執行了「抗噪戰術」，並且情蒐團隊早徹底摸透中華隊投手群。面對宛如來到台北大巨蛋般狂熱的台灣球迷陣仗，澳洲隊顯然早有防備。當記者問及是否對台灣球迷的熱情感到驚訝時，尼爾森淡淡表示：「這並不令人驚訝，現場觀眾非常多這完全在預期內，我們知道球迷會非常支持主隊。」隨後他吐露了這場比賽的關鍵，「我覺得我們能先得分是很關鍵的，這在一定程度上壓低了現場的噪音。」澳洲隊陣中的大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）更扮演殺手角色，他在第7局轟出的關鍵陽春全壘打，徹底粉碎了中華隊的反撲希望。澳洲教頭對這位超級大物的表現讚不絕口：「巴札納已經證明了他能處理大場面和大壓力，這就是為什麼他是第一輪選秀球員。他非常適應這種環境，我不認為壓力會成為他的障礙。」澳洲隊整場比賽完全照著情蒐劇本走。先發投手威爾斯（Alex Wells）主投3局狂飆6次三振，表現堪稱完美，並在僅投46球時被果斷換下，Dave Nilsson解釋：「他肯定很想繼續投下去，但這一直是我們的計畫。我們覺得牛棚深度足夠，讓他停在50球左右對球隊最有利。」