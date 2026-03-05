我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，吞下預賽首敗，但比賽過程中，「台灣隊長」陳傑憲還因為觸身球提早退場。根據中華隊回報，陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查。而骨科醫師表示，其實手指頭其實癒合得蠻快，約4到6週就會癒合，目前看起來確實可能無法再上場。對於陳傑憲今日出賽卻因觸身球，左手食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院骨科學科教授吳家麟受訪時表示，手指通常癒合得蠻快，4至6週骨頭就會癒合。即便沒有移位，仍要稍微進行固定；但若有移位，則要視部位看有無影響到關節面。吳家麟指出，若傷到較嚴重的骨折移位，就需要手術固定治療，可能需打鋼釘或鋼板；但再怎麼樣都需要4週的時間。這段期間也可能會無法再上場。但能否以暫時固定的方式比賽，吳家麟認為，仍須看骨頭狀況，包括有無影響發力等。吳家麟評估，這類情況仍要先確認是否有骨折、有無需要手術。根據中華隊回報陳傑憲最新狀態，「中華隊隨隊醫生表示，傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，再行告知大家，謝謝大家的關心。」