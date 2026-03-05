我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GAU-5A自動步槍。（圖／3rd Wing臉書）

▲GAU-5A步槍可放入彈射椅下方的求生包內。（圖／美國空軍）

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。2日傳出有3架美軍F-15E戰機在科威特遭友軍誤擊，6名飛行員彈射逃生，安全獲救。不過，在美國空軍飛行員跳傘之後，一度傳出科威特民眾將美軍人員誤認為伊朗軍人，差點遭到攻擊的烏龍。事實上，美國空軍早已分發GAU-5A緊緻型步槍，為緊急逃生，降落在地面的空勤人員提供，提供更強大的自衛火力。戰機由於駕駛艙內空間不大，因此大多數戰機飛行員僅攜帶手槍或是幾顆手榴彈當作防身武器，但是仍有火力不足的時刻，2015年11月，一架在敘利亞執行任務的俄羅斯Su-24攻擊機，在敘利亞領空被土耳其空軍F-16戰鬥機擊落，兩位飛行員彈射逃生，其中一名飛行員在被敘利亞民兵包圍時，引爆手榴彈自盡，讓許多國家開始思考提升飛行員防衛能力。美軍直升機因為駕駛艙空間較大，能攜帶MP5衝鋒槍與M4步槍防身，美國空軍飛行員過去都以制式手槍防身，雖然美軍有強大的戰場搜救系統，但飛行員降落在敵後在獲救之前，仍需要一款能適時提供強大火力自衛的槍械。GAU-5A由柯爾特（Colt）公司的M4卡賓槍改良，該步槍是由美國空軍壽期管理中心所屬的軍械庫「槍匠鋪」與輕型武器工程師合作研發，與美軍多數步槍同樣採用5.56公厘步槍彈，為了簡化維護，它被設計成無需工具即可在30秒內組裝與拆卸，能輕易將槍管與護木拆下，收納到彈射椅內。美國空軍在2018年提出「空勤人員自衛武器」計畫，總金費260萬美元（約新台幣7830萬元）。2020年2月，美國空軍宣布已完成2700把GAU-5A交付。在此之前，飛行員通常只有一把M9或M1911手槍，以及求生用小刀防身。GAU-5A能放入彈射椅下方的求生包空間，還能附上4個彈匣，GAU-5A雖然射程較一般步槍短，但是射程也超過200公尺。