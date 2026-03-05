我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市北港路4日中午發生奪命車禍！56歲孫姓女騎士疑因閃避陳男違停在機慢車道的賓士車，不慎與左側洪男駕駛的聯結車擦撞，慘遭捲入車底輾斃。洪男肇事後逕自離去，到案後辯稱不知情，目前與違停的陳男均被依過失致死罪送辦，而洪男另涉肇事逃逸，今天上午檢方相驗後確認，孫女全身大面積重創死亡，家屬悲慟認屍外也對兩人提告。事發在4日中午12時20分，一名56歲的孫姓女保險業務員，騎機車行經嘉義北港路接近交流道附近時，疑為閃避44歲陳姓男子違停在機慢車道的賓士車，不慎與左後方由28歲洪姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，導致孫女連人帶車捲入車底，遭巨輪輾過慘死。事故發生後，聯結車洪姓駕駛竟直接離開現場，直到警方通知到案後，他才辯稱當時完全沒察覺發生碰撞，對撞到人一事毫不知情，洪姓駕駛除了涉肇事逃逸外，與賓士車陳男皆被依過過失致死罪送辦。檢方今天上午對孫女進行相驗，初步鑑定結果顯示，其頭頸部因車禍遭受嚴重的開放性損傷，加上胸腹部多處外傷，導致全身大面積致命傷而不治身亡，死因被判定為意外。孫女家屬接獲噩耗後悲痛欲絕，決定提出刑事告訴。至於詳細案情，仍由檢警進一步調查釐清中。