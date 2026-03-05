我是廣告 請繼續往下閱讀

美以聯手攻打伊朗釀中東戰火，卡達更關閉其全球最大的液化天然氣出口設施的生產，而國際石油供應鏈恐受到衝擊，對此經濟部今（5）日於行政院會報告能源供應影響，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天，因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，「目前石油及天然氣存量天數均高於法規」。針對穩定電力供應部分，經濟部說明，由於我國進口液化天然氣主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。經濟部指出，考量近期中東緊張情勢，正推升國際油氣及大宗物資價格波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，並持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」油價雙緩漲機制，以協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。經濟部說明，經濟部將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。後續經濟部將積極關注國內外能源供需動態資訊，機動調整應變機制，確保我國能源供應安全。