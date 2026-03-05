我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中央今搶在黨團大會前召開記者會，表態軍購條例3500億，國民黨主席鄭麗文在苗栗參加活動時稱，針對軍購等重大國防事務，她和提出8100億版本的徐巧芯溝通至少2次，黨內溝通一直都很順暢進行。對此，徐巧芯冷回「尊重黨中央」，她也還原過程，稱黨有強烈共識要有發價書才能列進條例，今天討論的都是建立在智庫給的版本調整。針對國民黨拍定採用3500億軍購版本，徐巧芯表示，今天黨團大會，是針對黨的智庫版本，討論有沒有要微幅調整。她說，黨有強烈共識一定要有發價書才能列進條例，若接下來有第二批，也可以另立條例，這是黨的原則。徐巧芯說，在黨的要求跟原則下，思考怎麼符合對內對外平衡。她覺得數字不是重點，對美採購用特別預算，對台採購回歸常態，黨不支持商購，不要排擠民生預算，大家算是有共識，經過一陣子等國際情勢明朗後，最後結論會差不多，只是過程上的區別，今天討論都是在微調的部分，是建立在智庫給版本調整。至於鄭麗文稱軍購條例曾跟徐巧芯溝通過至少兩次，徐巧芯則表示「尊重黨中央」。