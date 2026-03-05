我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊比賽吸引大批台灣球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊比賽，應援啦啦隊ct amaze成員林襄（左）、瑟七（中）、峮峮（右）。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽今（5）日上午在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0:3遭澳洲隊完封，多數日本媒體感到訝異，「世界排名第二的中華隊不敵排名第十一的澳洲隊，龐大的啦啦隊隊員們心碎不已。」中華隊敗給澳洲隊，日媒《體育報知》標題寫著「世界排名第二的中華台北隊不敵排名第十一的澳洲隊，龐大的啦啦隊隊員們心碎不已。儘管派出了最強投手，這支12強冠軍隊伍還是遭遇了意想不到的開局失利」。報導也轉述中華隊總教練曾豪駒的發言，「我們希望盡快忘記已經發生的事情，專注於如何應對明天的比賽，全力以赴。日本隊實力強勁，我們會全力以赴！」《日刊體育》報導寫道：「在與日本同組的一次輪C組比賽中，澳洲與台灣展開對戰。最終由澳洲以3比0擊敗台灣，順利拿下開門紅。台灣則吞下令人遺憾的一敗。明天6日，台灣將在第2戰對上日本。」而《THE ANSWER》標題為「WBC開幕戰就爆出冷門！12強冠軍台灣不敵澳洲...隊長遭觸身球退場，日本最大勁敵蒙上陰影，滿場台灣球迷嘆息。」並以「這是一個令人震驚的開局」、「儘管是平日的下午，熱情的台灣球迷依然聚集在東京巨蛋，現場觀眾人數達到40,523人。然而，震耳欲聾的歡呼聲很快就變成了嘆息」形容台澳之戰。