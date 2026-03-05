我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（5）日開高走高，開盤上漲791.86點、來到33620.74點，隨後漲點擴大逾千點，不過隨後遇到賣壓襲擊，漲點收斂，終場上漲844.06點或2.57%，收在33672.94點，日K結束連4黑，站回月線關卡，不過短期均線是得而復失，成交量為7603.87億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.81點、來到295.61點，終場上漲10.41點或3.54%，收在304.21點，日K結束連2黑，站回月線關卡，不過短期均線是得而復失，成交量為1542.69億元。今日成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、陽明、友達；成交值排行榜前五名為：台積電、華通、群創、華邦電、台達電。權值股多數走高，權王台積電以1940元開出，盤中最高一度來到1960元，可惜隨後遇到賣壓襲擊，終場上漲35元或1.88%，收在1900元整數關卡，挹注大盤指數就有274點；台達電以1335元開出，最高一度來到1365元，終場上漲80元或6.37%，收在1335元，挹注大盤指數就有61點。前幾日跌多的人氣族群今日回神上攻，PCB族群領頭走高，德宏、柏承攻上漲停板，志聖上漲逾9%，建榮上漲逾8%，台光電、欣興上漲逾7%，泰鼎-KY上漲逾6%，群翊、台玻、聯茂、健鼎上漲逾5%。記憶體族群也同步回神，南亞科、旺宏攻上漲停板，華邦電上漲逾7%，力積電上漲逾4%；模組廠也同步走高，威剛、至上、宇瞻上漲逾8%，創見上漲逾7%，群聯、廣穎、十銓上漲逾5%。AI概念股也有買單挹注，信驊、研華攻上漲停板，健策上漲逾9%，智邦上漲逾8%，台光電、緯穎上漲逾7%，京元電子、嘉澤上漲逾6%，東友、勤誠上漲逾5%，凌華、世芯-KY、川湖、景碩、建準、樺漢、神達、英業達、奇鋐上漲逾4%。千金股今日也是資金前進的方向，漢唐、信驊、竑騰、祥碩攻上漲停板，健策上漲逾9%，智邦上漲逾8%，台光電、緯穎、新代、力旺、貿聯-KY上漲逾7%。