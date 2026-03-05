年後隨即開工的鍾瑶，受邀前往米蘭時裝周看秀，一連觀賞Max Mara、Sportmax、Jil Sander與Onitsuka Tiger等品牌大秀。這也是她睽違15年再度踏上米蘭，心境與模特兒時期截然不同，在街頭拍攝時，鍾瑶也不畏他人眼光展現好身材，其中一套直接秀出性感腿根，西裝外套裡面露出大片肌膚，相當火辣，更引來品牌公關詢問是否能請她當模特，意外被搭訕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾瑶嗨玩米蘭時裝週　服裝挑戰大尺度

在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，也見到不少時裝周常客名媛與國際名人，其中印象最深刻的，則是被譽為「菲律賓第一名媛」的Heart Evangelista。鍾瑶分享：「她真的是時尚圈的寵兒，人也非常nice，幾乎每一場都能碰到她，還有機會在旁邊聊天，非常有趣。」能在國際場合自在交流，也成為這趟旅程最難忘的收穫之一。

欣賞多場大秀後，鍾瑶觀察到2026年的流行趨勢其實有機可循，像是平底鞋、落落大方的單品設計，以及誇張卻能畫龍點睛的配飾，都是各品牌不約而同的亮點元素。談到此次造型巧思，鍾瑶平時就喜歡在包包上掛造型特別的娃娃作為亮點配件，這回特別帶上色彩繽紛的罐頭豬LuLu做點綴，「因為它有非常多顏色，可以更有選擇地去搭配米蘭時裝周上的每一個look，讓整體造型更完整。」

▲鍾瑶大秀纖細長腿。（圖／星星相藝提供）
▲鍾瑶大秀纖細長腿。（圖／星星相藝提供）
相較去年參與巴黎時裝周時的害羞心情，鍾瑶坦言這次明顯自在許多：「最好玩的其實是觀察其他參加時裝周的時尚達人們都穿些什麼。有時候他們會給你非常真心的讚美，讓我覺得很開心。」鍾瑶在外街拍時，還有被米蘭當地路過的品牌公關詢問是否能請她當模特，意外的「搭訕」也讓她覺得很驚喜，最後更不忘感謝團隊：「謝謝這一次的神仙團隊，一起打造這次的米蘭時裝周之旅。」

事實上，鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座時尚重鎮，她也有不同感受，能以更成熟的眼光重新欣賞時尚。結束米蘭時裝周行程後，鍾瑶參與演出的客家戲劇《都市開基祖》將於3月28日正式播出，從時尚伸展台到戲劇舞台，持續展現多元魅力。

相關新聞

《天機試煉場》冠軍出爐！她被委託人妻子附身「我想你」全場哭翻

《天機試煉場》委託人被亡靈附身！半臉癱瘓狂抖　主持人嚇到逃竄

楊謹華聞許維恩得乳癌超震驚！27歲開始定期健檢　偷吐槽老公過胖

許維恩乳癌切雙乳有多勇敢！朱芯儀只摘右側　朱俐靜不到2年過世