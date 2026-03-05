年後隨即開工的鍾瑶，受邀前往米蘭時裝周看秀，一連觀賞Max Mara、Sportmax、Jil Sander與Onitsuka Tiger等品牌大秀。這也是她睽違15年再度踏上米蘭，
心境與模特兒時期截然不同，在街頭拍攝時， 鍾瑶也不畏他人眼光展現好身材，其中一套直接秀出性感腿根，西裝外套裡面露出大片肌膚，相當火辣，更引來品牌公關詢問是否能請她當模特，意外被搭訕。
鍾瑶嗨玩米蘭時裝週 服裝挑戰大尺度
在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，
也見到不少時裝周常客名媛與國際名人，其中印象最深刻的， 則是被譽為「菲律賓第一名媛」的Heart Evangelista。鍾瑶分享：「她真的是時尚圈的寵兒， 人也非常nice，幾乎每一場都能碰到她，還有機會在旁邊聊天， 非常有趣。」能在國際場合自在交流， 也成為這趟旅程最難忘的收穫之一。
欣賞多場大秀後，鍾瑶觀察到2026年的流行趨勢其實有機可循，
像是平底鞋、落落大方的單品設計，以及誇張卻能畫龍點睛的配飾， 都是各品牌不約而同的亮點元素。談到此次造型巧思， 鍾瑶平時就喜歡在包包上掛造型特別的娃娃作為亮點配件， 這回特別帶上色彩繽紛的罐頭豬LuLu做點綴，「 因為它有非常多顏色，可以更有選擇地去搭配米蘭時裝周上的每一個 look，讓整體造型更完整。」
相較去年參與巴黎時裝周時的害羞心情，
鍾瑶坦言這次明顯自在許多：「 最好玩的其實是觀察其他參加時裝周的時尚達人們都穿些什麼。 有時候他們會給你非常真心的讚美，讓我覺得很開心。」 鍾瑶在外街拍時， 還有被米蘭當地路過的品牌公關詢問是否能請她當模特，意外的「 搭訕」也讓她覺得很驚喜，最後更不忘感謝團隊：「 謝謝這一次的神仙團隊，一起打造這次的米蘭時裝周之旅。」
事實上，鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座
時尚重鎮，她也有不同感受，能以更成熟的眼光重新欣賞時尚。 結束米蘭時裝周行程後，鍾瑶參與演出的客家戲劇《都市開基祖》 將於3月28日正式播出，從時尚伸展台到戲劇舞台， 持續展現多元魅力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，
欣賞多場大秀後，鍾瑶觀察到2026年的流行趨勢其實有機可循，
事實上，鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座